CorSport - Inzaghi si gioca anche la riconferma contro il Napoli: non può più sbagliare

Calcio Napoli - Quella contro il Napoli è una gara da dentro o fuori per l'Inter. Come si legge sul Corriere dello Sport, Simone Inzaghi si gioca probabilmente anche la sua riconferma sulla panchina interista per il prossimo anno. Una sconfitta sarebbe una vera e propria catastrofe per l'Inter.

Riconferma Simone Inzaghi Inter

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: