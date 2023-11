CorSport - Inzaghi ha scelto chi marcherà domani Kvaratskhelia: è una vecchia conoscenza di Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela chi ha in mente di schierare Filippo Inzaghi su Kvaratskhelia domani pomeriggio nel derby contro il Napoli:

"L’anti Kvara potrebbe essere Flavius Daniliuc. Nel 4-3-2-1 di Pippo Inzaghi il ventiduenne difensore austriaco dovrebbe giocare da terzino destro, vincendo il duello con Bronn. Daniliuc è soprattutto un centrale ma ha già giocato a destra.

Due anni fa col Nizza di Galtier affrontò otto partite in questo ruolo nel 4-4-2. Anche l’anno prima, con Ursea in panchina, aveva giocato qualche gara da terzino nel 4-3-3. Proprio in quella stagione, anche se schierato da centrale in una difesa a tre, Daniliuc affrontò Garcia, che guidava il Lione".