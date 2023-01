CorSport - Inter irritata con l'arbitro Sacchi: verrà fermato fino a fine gennaio

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport c'è molta irritazione in casa Inter per l'errore dell'arbitro Sacchi che verrà fermato almeno fino a fine gennaio:

"L’Inter ha perso due punti in Brianza, ironia della sorte la terra del Var che è dislocato a Lissone. Ma dalla sala, a quel punto di Monza-Inter, non c’era alcuna possibilità di intervenire perché Sacchi aveva già sanzionato il presunto intervento di Gagliardini su Pablo Marì (ostacolato in realtà da Izzo) fischiando una punizione. Intollerabile una situazione del genere nel momento in cui la tecnologia è a supporto: Inzaghi, seguito a ruota da Lautaro, lo ha rimarcato a chiare lettere sabato sera nel post-partita. Mentre dalla società, anche ieri, trapelava una forte irritazione per l’accaduto. Un episodio che ha danneggiato l’Inter ma che, secondo il club, non deve costituire un totale alibi rispetto al pari di Monza. Sacchi è rimandato al girone di ritorno, a questo punto".