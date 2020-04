CorSport - Insigne tra i primi in Italia a promuovere una raccolta fondi per il Coronavirus, di recente ha collezionato solo elogi

Notizie Calcio - La scalata di Insigne: se il talento è un dono di natura, la maturità è un tempo della vita che non ha età. Arriva quando arriva, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Di recente Lorenzo ha collezionato soltanto elogi. Una lunga serie di complimenti veri. In campo e anche fuori, a cominciare dalla donazione di 100mila euro a favore della raccolta per gli ospedali della Campania specializzati nella cura per le malattie infettive. Insigne ha promosso una raccolta fondi a mezzo social, anzi è stato il primo del Napoli a farlo e tra i primi in Italia con Petagna”