CorSport - Insigne non conosce il turnover: dalla ripresa dopo il lockdown non ha saltato una gara

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Lorenzo Insigne:

"Mai una pausa, mai un turno di riposo e sistematicamente titolare sia in campionato, sia in Coppa Italia: per un totale di 7 partite consecutive e 559 minuti (esclusi recuperi). Impressionante continuità e ottima condizione psicofisica sin dalla prima cavalcata a freddo con l’Inter, quella della gloria del gol di Mertens nella semifinale di coppa con l’Inter, dopo 105 giorni trascorsi tra il salotto di casa e i campi di casa azzurri”.