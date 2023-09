CorSport - Infortunio Rrahmani, potrebbero allungarsi i tempi di recupero: la situazione

Calcio Napoli - L'infortunio di Amir Rrahmani potrebbe essere anche più grave del previsto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che prevede tempi di recupero più lunghi rispetto alle prime sensazioni dopo il report medico pubblicato dalla S.S.C. Napoli. Stando a quanto si legge questa mattina sul quotidiano, Rrahmani rischierebbe anche 20 giorni di stop.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport riguardo Rrahmani:

"Sottovoce, e rileggendo il report medico, Rudi Garcia può appellarsi pure alla legittima difesa: a Braga, dopo tredici minuti appena, ha perso Amir Rrahmani, il pilastro più solido del settore, che da ieri è ufficialmente indisponibile per almeno due settimane, forse persino per venti giorni: niente Bologna, ed è scontato, ma è praticamente certo che il kosovaro sarà costretto a saltare pure le sfide con l’Udinese al Maradona e quella di Lecce.

Lo staff medico si sta attrezzando per un miracolo e rimetterlo in piedi per il kolossal di Champions con il Real Madrid - non semplice - perché da comunicato la «lesione del muscolo semimembranoso della coscia sinistra» è di «basso grado» ma induce alla cautela".