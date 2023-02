CorSport - Infortunio Raspadori: salterà sicuramente queste gare

Calcio Napoli - Tegola Giacomo Raspadori per il Napoli. Come comunicato dal club ieri nel consueto report dell'allenamento, l'attaccante è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Si attende una diagnosi più precisa per quantificare in primis l'entità del danno ma soprattutto i tempi di recupero per il jolly offensivo di Luciano Spalletti.

Infortunio Raspadori Napoli

In attesa di capire quale sarà la diagnosi ufficiale dell'infortunio di Giacomo Raspadori, il Corriere dello Sport preannuncia che Jack salterà sia la gara contro il Sassuolo di venerdì sera ma anche l'andata contro l'Eintrach Francoforte di Champions League. Raspadori proprio in Champions aveva segnato 4 gol e 2 assist in 5 gare disputate. Non proprio una bella notizia per Spalletti che perderà un jolly prezioso in attacco.