CorSport - Infortunio Osimhen: i precedenti che fanno impallidire il Napoli

Calcio Napoli - In attesa di capire quale sarà l'entità dell'infortunio di Victor Osimhen, i precedenti dell'attaccante in nazionale sono davvero da impallidire sotto questo punto di vista come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Infortunio Osimhen in Nazionale

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Osimhen dal 2020 ha dovuto saltare già 19 gare causa infortunio e Covid al rientro dalle gare con la sua Nigeria. Un numero davvero importante di gare. La speranza del Napoli è che stavolta non bisognerà aggiornare questo particolare score.