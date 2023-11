CorSport - Infortunio Mario Rui: svincolati e soluzioni interne, i sei nomi da tenere d'occhio

Calcio Napoli - il Napoli sta facendo tutte le riflessioni del caso riguardo il terzino sinistro dopo la diagnosi dell'infortunio di Mario Rui. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, il club sta valutando con molta prudenza l'eventualità di attingere dal mercato degli svincolati. Probabile invece che possa essere adottata una soluzione interna.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Riflessioni in corso dopo che gli esami hanno confermato lo stop di diverse settimane per Mario Rui. La società sta esplorando il mercato degli svincolati ma lo fa con prudenza, sapendo che ha diverse soluzioni interne da poter cogliere per sfruttare l’ampiezza della rosa e dare spazio a tutti.

La prima si chiama Zanoli con Di Lorenzo che già in passato si è spostato sull’out sinistro, le altre sono naturali: i mancini Juan Jesus e Natan. Nel ristretto elenco di giocatori liberi, senza squadra, che il Napoli sta valutando c’è Marvin Pattenhardt. È tedesco anche Nico Schulz. In lista anche Danny Rose".