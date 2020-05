CorSport - Il piano di Gravina in caso di sospensione del campionato: niente scudetto e solo due retrocessioni

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra il piano della Figc per la classifica qualora i campionati venissero sospesi.

Serie A, il piano di Gravina

"Promozioni e retrocessioni sì, scudetto verso il no. La Federcalcio continua a lavorare con il fermo proposito di concludere la stagione. Se i campionati non dovessero più riprendere, servirà comunque stabilire i verdetti necessari per l’avvio della nuova stagione. Tanto per cominciare, se li aspetta l’Uefa, che pretende di sapere quali squadre (e anche il criterio di scelta) parteciperanno alle prossime Champions ed Europa League. Il nodo fondamentale, però, riguarda le promozioni e le retrocessioni tra le varie categorie. Ebbene, l’idea di Gravina è di mantenere assolutamente il meccanismo, tutt’al più riducendo il numero delle squadre. Ad esempio, i “travasi” tra serie A e B dovrebbero scendere da 3 a 2. In ogni caso, però, non ci saranno tornei allargati, vale a dire che il massimo campionato dovrà restare a 20, non passare a 22. Difficile scongiurare il pericolo dei ricorsi, ma Gravina ha tutte le intenzioni di procedere su questa strada. L’unico verdetto, o meglio titolo, che con ogni probabilità non verrebbe assegnato è lo scudetto".