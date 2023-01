CorSport - In due si candidano per giocare al posto di Politano. Confermata la coppia Kvara-Osimhen

Calcio Napoli - Possibile cambio nel tridente d'attacco per il Napoli domani contro la Samp. Potrebbe infatti restare fuori Politano:

"Nelle idee di Spalletti resiste anche l'ipotesi di modificare, in attacco, solo la corsia destra, lasciando a Kvaratskhelia e Osimhen il tempo e il modo di ritrovarsi come ad inizio anno: a completare il tridente, stavolta, potrebbe essere Lozano e non Politano, ma sullo sfondo c'è anche Raspadori che fa scorta di duttilità ed è in attesa di un'occasione dal primo minuto. Spalletti studia, riflette, valuta: c'è ancora tempo prima delle scelte definitive".