CorSport - Il Wolverhampton non fa sconti su Kilman. Servono 30 milioni per Danso

Calciomercato Napoli - La scelta dell'erede di Kim diventa sempre più difficile per il Napoli secondo il Corriere dello Sport:

"Perché certe valutazioni non sono ritenute congrue: quella di Max Kilman l’inglese, il primo e grande obiettivo per la sostituzione di Kim sin dalla fine del campionato, è di 40 milioni di euro. Il Wolverhampton non accenna a diminuire e il Napoli si è irrigidito. E ha cominciato a guardarsi intorno, diversamente: Kevin Danso del Lens è un nome che piace a Rudi, ma anche per lui la richiesta è di una trentina di milioni".