CorSport - Il Parma vuole ancora Inglese, poi spunta la Fiorentina: il Napoli fissa il prezzo di 30 mln. Rog verso Cagliari

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'affare è stato credere in lui arrivando a prevedere ciò che poi sarebbe successo: due anni fa il Napoli puntò su Roberto Inglese investendo poco più di dieci milioni di euro. Lo lasciò al Chievo Verona permettendogli di giocare con continuità e poi ha fatto lo stesso cedendolo in prestito al Parma. Ora se lo gode, nel senso che il suo valore è quasi triplicato: chi bussa alla porta del Napoli scopre che per acquistarlo occorrono circa trenta milioni di euro. Ma c'è un altro giocatore che può arricchire il tesoretto per finanziare i propri sogni di mercato: Marko Rog è il gioiellino di ritorno dall'ennesima delusione, l'esperienza al Siviglia non è andata come tutti s'aspettavano ma le qualità del croato restano, le conosce il Cagliari che l'ha individuato come rinforzo ideale per il centrocampo che presto sarà orfano di Barella.



CORTE INGLESE. Nove gol il bottino realizzato a Parma, la doppia cifra - raggiunta nelle precedenti due stagioni al Chievo - l'ha appena sfiorata ma solo perché penalizzato da un problema alla caviglia che in primavera l'ha costretto a saltare diverse partite. Il Parma l'avrebbe riscattato volentieri, ci sta pensando ancora, ma ha già fatto sapere al Napoli che la valutazione è eccessivamente alta e a quelle cifre, una trentina di milioni, sarà difficile procedere. Ma in ballo, tra le due società, ci sono anche altri calciatori (Sepe e Grassi, ad esempio), dunque resta tutto aperto anche perché Inglese a Parma s'è trovato benissimo.



LA FIORENTINA. Ma su Inglese c'è anche la Fiorentina, una new entry che ha chiesto informazioni al Napoli dato che è alla ricerca di un attaccante completo che sappia giocare con la squadra oltre a vivere per il gol. La risposta è stata la stessa, il Napoli conosce le qualità di Inglese e non intende svenderlo. Non solo: la concorrenza giocherà a favore del Napoli, e delle proprie richieste, perché le società interessate all'attaccante sono destinate ad aumentare e non c'è fretta di decidere.



ROG E IL CAGLIARI. Il Napoli riaccoglie Inglese ed anche Marko Rog, lo fa accomodare assieme alla sua delusione per l'esperienza al Siviglia e alla solita volontà di riscatto immediato. Il Cagliari vorrebbe ritrovarselo a rincorrere chiunque nel proprio centrocampo, il croato sarebbe il sostituto ideale di Barella ma proprio per questo, ad oggi, la trattativa è legata a quella del giovane talento sardo, che piace all'Inter e non solo. Rog è già a conoscenza della stima del Cagliari e attende novità, non ha posto limiti al suo futuro. Anzi sì, uno solo e neppure un dettaglio: vuole una società che sappia dargli fiducia. Ne ha estremamente bisogno.