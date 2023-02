CorSport - Il Napoli vive in una dimensione surreale, un calcio che chissà se si gioca pure in Paradiso

Quello del Napoli è il calcio 3.0 dell’ennesima serata meravigliosa d’una squadra spaziale - venti vittorie, due pareggi e una sconfitta -, è nelle pennellate d’autore di Khvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Sassuolo-Napoli è la rappresentazione plastica di un football nuovo, moderno, stordente […] in 33 minuti c’è un calcio irragionevole, che sfugge al Sassuolo […] il Napoli vive in una dimensione surreale, è padrone non della partita ma della stagione […] l'Eintracht già si scorge […] Kvara e Osimhen sono la gigantografia dominante d’un calcio che chissà se si gioca pure in Paradiso oppure no”