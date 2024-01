Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere del Corriere dello Sport il Napoli sarebbe ineterssato anche Theate e Hancko per la difesa:

"Il mercato attraversa i reparti, in difesa la prima alternativa a Perez dell’Udinese è Arthur Theate, belga, ex Bologna, anni 23, di proprietà del Rennes di cui è titolarissimo. Il Napoli ci prova. In alternativa piace David Hancko, 27 anni, slovacco del Feyenoord con una fugace esperienza alla Fiorentina cinque anni fa".