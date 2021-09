Napoli da scudetto? CorSport: solo il 24 ottobre se ne saprà di più! È uno spettacolo, ma non ha giocato un solo scontro diretto

Napoli Calcio - Dal Napoli alla Fiorentina, da Spalletti a Italiano passando da Milan, Inter, Juve. Il Corriere dello Sport prova a capire cosa sta succedendo in Serie A dopo 6 giornate.

“Il Napoli è uno spettacolo e contro il Cagliari ha dato un’autentica dimostrazione di forza, lo ha battuto con un filo di gas, senza lasciare niente agli avversari, senza mai mettere in discussione il risultato: anche prima dell’1-0 di Osimhen non c’erano dubbi sulla vittoria dei padroni di casa tale era l’atteggiamento di dominio.

Ma finora il Napoli non ha giocato un solo scontro diretto, a meno che, generosamente non si voglia considerare la Juve attuale al livello del Napoli (non lo è). Già a Firenze, sabato prossimo, avremo un’idea meno generica sulle ambizioni di questa squadra. Tuttavia sarà lo scontro con la Roma, all’Olimpico, in programma il 24 ottobre, a dirci quanto sia consistente la sua candidatura”