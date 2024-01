CorSport - Il Napoli si sfila per Hojbjerg: i motivi della decisione di ADL

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport il Napoli si sta sfilando per il centrocampista Hojbjerg del Tottenham:

"E, con discrezione, il Napoli si sta sfilando anche da Hojbjerg, perché con il Tottenham non è semplice far convergere i rispettivi - e diversi - interessi, nei quali per gli inglesi non viene contemplato il prestito senza obbligo di riscatto. Caricarsi di responsabilità del genere, a gennaio, è un impegno che AdL prenderebbe per un giovane, non per un quasi ventinovenne (il prossimo agosto)".