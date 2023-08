CorSport - Il Napoli può incassare 230 milioni dall'Arabia: De Laurentiis ha già bloccato l'erede di Osimhen

Calciomercato Napoli - 230 milioni per il Napoli scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come l'Arabia possa riempire di soldi le casse del club con gli acquisti di Osimhen e Zielinski. I due calciatori infatti sono nel mirino dei club sauditi: il primo è oggetto di un interesse che potrebbe arrivare fino a 200 milioni mentre l'altro sui 30.

Zielinski e Osimhen in Arabia?

Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il Napoli si sta cautelando soprattutto per quanto riguarda l'eventuale partenza di Osimhen. Davanti ad un'offerta di 200 milioni diventa quasi impossibile dire di no. Lo stesso De Laurentiis parlò di questa cifra qualche settimana fa come quella idonea a farlo riflettere. Gli azzurri investirebbero parte di questi 230 milioni chiaramente per una punta di pari valore a VO9. Il nome prescelto è quello di David del Lille.