CorSport - Il Napoli non vorrebbe spendere gran parte dei 50 milioni di Kim per un difensore: occhio ad un mister X

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla caccia al difensore da parte del Napoli:

"Il Napoli non vorrebbe investire gran parte dei 50 milioni fruttati dal coreano, è cosa buona e giusta essere prudenti e lungimiranti, e sta inseguendo profili internazionali, di prospettiva, che continuino a renderlo competitivo: Danso (24 anni, 25 a settembre) s’è complicato per una scelta del Lens e per una valutazione ritenuta eccessiva, e comunque pure l’austriaco sta in quella fila guidata da Mavronapos e nella quale, immancabile, c’è un Mister X".