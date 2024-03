CorSport - Il Napoli non ha fatto la vittima sacrificale a Milano: niente resa, ma non c'è granché da illudersi

Calcio Napoli - "Un pareggio che non serve a nessuno" commenta così il Corriere dello Sport la gara tra Inter e Napoli. I nerazzurri avrebbero voluto riscattare l'eliminazione dalla Champions League con una vittoria mentre i partenopei sognavano un blitz per la zona Champions che al momento, guardando il 5° posto, resta a sei lunghezze di distanza.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il pareggio tra Inter e Napoli per 1-1:

"Un pareggio che non serve a nessuno. Né all'Inter che non è riuscita a togliersi di bocca l'amaro dell'eliminazione in Champions (ieri l'Atletico è stato battuto nettamente in casa dal Barcellona 3-0). Né al Napoli che resta a sei punti dal quinto posto occupato dalla Roma di De Rossi ma che comunque ha evitato la nona sconfitta in ventinove partite. E può continuare a sperare.

Di certo può contare su una rosa che in mezzo a mille difficoltà non ha smarrito l'orgoglio di essere campione. Il Napoli non ha voluto recitare il ruolo di vittima sacrificale. Di chi sembra predestinato alla messinscena del passaggio di consegne. Lo scudetto sarà dell'Inter, ovvio, ma la squadra di Calzona non ha contribuito ad avvicinare la matematica. Non c'è granché da illudersi. Non si è visto nulla di nuovo. Né potremo vederlo nelle nove partite da qui alla fine del campionato. Ma almeno non c'è stata la resa. E non è poco".