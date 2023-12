Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive un interessante retroscena di calciomercato sul difensore Alessandro Zanoli:

"La Salernitana ci aveva già provato in estate così come il Genoa. E lo Sporting Lisbona: che aveva pronti 500mila euro per il prestito e 12,5 milioni per assicurarsi il riscatto. Niente da fare, il Napoli preferì declinare".