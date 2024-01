CorSport - Il Napoli ha scelto Soumaré, c'è il gradimento del calciatore: spunta un nuovo indizio

Calciomercato Napoli - Soumaré ha staccato tutti nelle preferenze del Napoli per quanto riguarda il centrocampo. Come si legge sul Corriere dello Sport sono frequenti i contatti tra gli azzurri ed il Leicester, proprietario del cartellino del calciatore attualmente in prestito al Siviglia. Per il quotidiano c'è un indizio importante: Soumaré ieri non è sceso in campo con il Siviglia per problemi personali.

Soumaré Napoli, le ultime

