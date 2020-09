CorSport - Il Napoli ha preso il bomber Candellone dal Pordenone: lo girerà in prestito al Bari, i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E’ pronto a sbarcare in biancorosso anche Leonardo Candellone, 22 anni, torinese doc, che nelle ultime due stagioni il Torino ha lasciato in prestito al Pordenone contribuendo con 14 gol alla vittoria del campionato in Lega Pro. Nel Torino di Moreno Longo aveva vinto lo scudetto e la SuperCoppa Primavera cominciando poi a fare le sue prime esperienze in C nel Gubbio e nel Sudtirol dopo un breve intermezzo con la Ternana in B. Lo ha preso il Napoli che ha girato al club granata l’attaccante della Primavera Samuele Vianni sbloccando la trattativa. Arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione".