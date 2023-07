CorSport - Il Napoli farà tre amichevoli a Castel di Sangro: svelati gli avversari

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli farà tre amichevoli a Castel di Sangro:

"La società sta lavorando ai test da organizzare nei giorni di avvicinamento al debutto in campionato. Il Napoli ritroverà sulla sua strada una vecchia conoscenza: la prima partita, infatti, è fissata per il 29 luglio, contro il club turco dell’Hatayspor (lo scorso anno si è ritirato dal campionato a causa del terremoto) che pochi giorni fa ha tesserato l’ex azzurro Nikola Maksimovic. La seconda si disputerà il 3 agosto contro gli spagnoli del Girona, già affrontati un anno fa in Abruzzo, che hanno concluso al decimo posto l’ultimo campionato. Fino al 12 agosto sarà annunciata almeno un’altra amichevole".