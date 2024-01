CorSport - Il Napoli farà tre acquisti: ecco come si procederà in ordine di priorità

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha la volontà di chiudere subito tre acquisti per rilanciare il Napoli in zona Champions League:

"Il Napoli ha deciso di scuotersi, per non buttare via né l’acqua e né il bambino, e in una settimana che porterà con sé ancora il malessere per il pareggio con il Monza - e per ciò ch’è capitato prima, nel quadrimestre orribile - si dedicherà a tre operazioni, avviate e però non semplici da definire: la precedenza, per indiscutibili ragioni di opportunità, viene concessa al mediano, poi si procederà con il centrale e con l’esterno"