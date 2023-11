CorSport - Il Napoli e Mazzarri si giocano il futuro in tre gare: c'è un solo modo per credere ancora allo scudetto

Notizie calcio. Alessandro Barbano, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha pubblicato il suo pensiero sul momento del Napoli alla vigilia della gara contro l'Atalanta a Bergamo:

Da sette a nove punti nelle prossime tre partite con l’Atalanta a Bergamo, con l’Inter al Maradona e con la Juve all’Allianz, con il Real di mezzo. È la condizione per tornare in gioco per lo scudetto. Vuol dire almeno due vittorie e un pareggio, e se proprio il pareggio deve arrivare, è meglio che arrivi con Gasperini. Un successo contro le due squadre di vertice rimetterebbe il Napoli in corsa in campionato.

Il trittico di gare decisive che inizia domani è insieme un grande ostacolo e un’occasione rivelatrice: consente di capire subito se la rivoluzione tecnica può rimettere la squadra di Mazzarri al posto di quella di Spalletti o solo salvare il salvabile. È la prima risposta che il nuovo allenatore è chiamato a dare al club e ai tifosi. Vuol dire che queste tre gare scriveranno il copione della stagione che resta e, conseguentemente, anche il rapporto dei giocatori più importanti con la maglia azzurra.