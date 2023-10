CorSport - Il Napoli di Garcia ha scalato ancora posizioni nel cuore e nella mente dei tifosi

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ci ha provato. Ci ha creduto, ha lottato, ha infiammato il popolo e alla fine s'è arreso. Però tra gli applausi, come racconta il Corriere dello Sport.

Turpin, francese come Garcia, fischia la fine e lo stadio esplode come se la squadra avesse vinto:

“Di certo ha scalato ancora posizioni nel cuore e nella mente della gente: i tifosi hanno apprezzato la prestazione e il sacrificio al cospetto di un Real pieno di talenti e qualche fenomeno; hanno apprezzato la capacità di stare in partita e di reagire. Eppure, anche Garcia non è riuscito a sfatare il tabù Real: quarta sconfitta in cinque incroci”