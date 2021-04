CorSport - Il Napoli aveva preso Barella dal Cagliari per 50 milioni: il calciatore rifiutò il trasferimento per due ragioni

NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena legato a Barella ed il Napoli: "La storia in buona parte è nota. Il Napoli nel mercato invernale 2018-19 era alla ricerca di un sostituto per Allan, corteggiato dal Psg, e aveva messo gli occhi su Nicolò. Ancelotti aveva recitato la sua parte chiamando almeno un paio di volte il mediano del Cagliari e presentandogli il progetto tecnico che aveva in mente per lui. Il presidente De Laurentiis aveva fatto il resto raggiungendo un'intesa con il collega rossoblù Giulini per una valutazione complessiva intorno ai 50 milioni ovvero 20 cash più i cartellini di Rog e Ounas. Per la fumata bianca mancava solo un "tassello" ovvero il via libera di Barella che invece preferì stoppare tutto. Nella sua testa la priorità era aiutare il Cagliari a centrare la salvezza. In più c'erano i pessimi rapporti tra la tifoseria sarda e quella azzurra. Non un ostacolo insormontabile per un professionista come lui, ma comunque un aspetto su cui riflettere".