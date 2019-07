CorSport - Il Milan ha preso Bennacer dall'Empoli e sfida Napoli e Roma per Veretout: la Fiorentina dice no allo scambio con Biglia

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, work in progress al Milan. Dopo l’arrivo di Rade Krunic dall’Empoli per 8 milioni di euro, e di Theo Hernandez dal Real Madrid per circa 20 milioni, i rossoneri in queste ore hanno piazzato il terzo acquisto: Ismaël Bennacer dall’Empoli per circa 17 milioni, bonus compresi. Il regista algerino sarà il nuovo metronomo del centrocampo, fortemente voluto da Marco Giampaolo come playmaker del 4-3-1-2. I rossoneri in meno di un mese hanno già investito oltre 40 milioni di euro per tre rinforzi, e arriveranno altri giocatori per completare la rosa. L’affare Bennacer è stato chiuso in poche ore grazie al canale che Maldini e Massara hanno creato con l’Empoli, mentre per altre operazioni si sta trattando da settimane senza avanzare passi avanti. Come nel caso di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina che coinvolge addirittura tre squadre. La Roma, il Milan e pure il Napoli vorrebbero il francese la prossima stagione, che nel frattempo ha risposto alla convocazione per partecipare al ritiro di Moena, con la promessa che il suo caso venga risolto entro 4-5 giorni. Le offerte di Milan e Roma al momento sono basse e non convincono Daniele Pradè, che ha ammesso il gradimento per Lucas Biglia ma non vorrebbe inserirlo come contropartita nell’affare Veretout. I rossoneri però non hanno intenzione di alzare troppo l’offerta economica e vorrebbero sfruttare i cartellini di Laxalt, Castillejo o Borini per dimezzare il prezzo del francese.