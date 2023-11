CorSport - Il Mazzarri emozionato non ha perso l’abitudine di mettere le mani avanti: due cose colpiscono della sua conferenza

Napoli calcio - C'è davvero molta curiosità nel voler vedere il primo Napoli di Walter Mazzarri. Nel suo articolo sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni racconta le sue sensazioni dopo le prime parole rilasciate ieri in conferenza dal tecnico toscano.

Ecco cosa scrive Zazzaroni sul Corriere dello Sport

"Della sua prima conferenza stampa mi hanno colpito in particolare due cose: l’emozione, subito confessata agli stessi giornalisti lasciati dieci anni prima, e l’umiltà con cui ha ripetuto di aver «studiato il calcio attuale», come se fosse appena rientrato da un viaggio di cinque anni su Marte. Ovviamente si è anche sentito in dovere di specificare che «non mi lamento più, sono un altro Mazzarri».

Il passaggio più divertente dell’incontro con la stampa – è un impareggiabile battutista involontario – resta quello su De Laurentiis: «tra noi c’è stato solo un equivoco durato due anni». Alla faccia dell’equivoco. Walter si è difeso senza essere stato attaccato. Non è una novità: non ha perso l’abitudine di mettere le mani avanti".