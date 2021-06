NAPOLI - Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, resta alto il gradimento su Hysaj da parte della Fiorentina. La volontà sarebbe quella di poter dare a Gattuso un rinforzo che conosce bene e che sarebbe molto utile per il modulo che ha in testa il tecnico. Sul terzino albanese però c'è forte la pressione della Lazio.