CorSport - È il giorno di Nehuen Perez al Napoli, affare chiuso da giovedì. Resta il nodo Ostigard: la situazione

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport l'acquisto di Nehuen Perez non dovrebbe essere a rischio. L'accordo tra Napoli e Udinese è stato chiuso nella giornata di giovedì per una cifra pari a 18 milioni di euro. In tale somma è compresa anche la percentuale spettante all'Atletico Madrid. Resta però il nodo legato a Ostigard.

Neheun Perez al Napoli

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport Nehuen Perez firmerà un contratto di 4 anni con opzione per la stagione successiva a 1.6 milioni netti a stagione. Dicevamo come però resti l'incognita Ostigard: se verrà inserito nell'affare con l'Udinese allora la formula dell'affare Perez cambierà. Su Ostigard si è fatto avanti anche il Torino mentre per adesso la pista Genoa si è bloccata per la richiesta del Napoli (7 milioni).