CorSport - Il 5 luglio De Laurentiis disse che era fatta per il rinnovo di Osimhen: era falsissimo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen e De Laurentiis:

"Il Napoli e Osimhen sono (sarebbero) a distanza ravvicinata per dirsi ancora sì fino al 2027 e però conviene comunque andarci cauti perché pure tra virgolette se ne dicono tante: il 5 luglio, mica una vita fa, Dela giocò d’anticipo («con Osi già prima della festa scudetto abbiamo trovato l’accordo per un prolungamento di due anni»). Falsissimo, come raccontano i fatti, mica le opinioni: e ora sono ancora là, eh già, in questa loro trattativa spericolata".