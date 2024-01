CorSport - Idea Koné per il Napoli: l'ingaggio resta il problema più grande

Napoli Calcio - Come si legge sul Corriere dello Sport ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce di Koné del Borussia Mönchengladbach:

"Mentre il Napoli sempre in Germania ha sistemato le sue tende per orientarsi: Emmanuel Kouadio Koné (22) è un francese di origini ivoriane che con il Borussia Mönchengladbach s’è preso la scena e si è infilato nei taccuini di Mauro Meluso, che nelle difficoltà sta cercando soluzioni. Non è semplice, visti i costi, e per ora Koné è solo una fantastica idea: i costi sono ancora elevatissimi, soprattutto quelli dell’ingaggio, ma se subentra un pizzico di buon senso, il Napoli finirà per muoversi con decisione, dopo aver perlustrato l’area, anzi la zona di centrocampo di mezza Europa".