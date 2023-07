CorSport - I tre punti interrogativi di Garcia per questo Napoli

Calcio Napoli - Rudi Garcia inizia a conoscere meglio tutto il potenziale della rosa iniziando ad abbracciare poco alla volta i nazionali. Ieri è stata la volta di Victor Osimhen e Piotr Zielinski. L'attaccante nigeriano è stato accolto come una vera e propria star dai tifosi presenti sugli spalti dello stadio di Carciato.

Come sarà il Napoli di Garcia

Secondo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport sono essenzialmente tre i punti interrogativi. Il primo riguarda la fame che avrà la squadra dopo aver vinto uno scudetto dopo 33 anni. Non è facile mantenere alta la concentrazione dopo un successo storico come questo. L'altro punto interrogativo è su chi sarà l'erede di Kim. Infine il terzo punto di domanda resta sicuramente il futuro di tre calciatori come Osimhen, Lozano e Zielinski.