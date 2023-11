CorSport - I rinforzi del Napoli sono già in casa: Mazzarri proverà a recuperare quattro giocatori

Notizie calcio. Il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli ha portato una nuova ventata di ottimismo nel clan azzurro. In attesa di vedere all'opera la squadra nella trasferta di Bergamo, uno degli obiettivi del tecnico sarà quello di "recuperare" alcuni giocatori apparsi sottotono nella gestione Garcia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mazzarri ha già in casa i rinforzi necessari per il suo Napoli: il toscano ha infatti quattro jolly che potrebbero dare nuova linfa alla sua idea di calcio. Il recupero di Osimhen, Meret, Mario Rui e Lindstrom sarà infatti cruciale per dare la tanto agognata sterzata alla stagione partenopea.