CorSport - I quattro obiettivi di Mazzarri per risollevare le sorti del Napoli

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha individuato i quattro punti sui quali lavorerà Walter Mazzarri per risollevare la stagione del Napoli:

"I capisaldi della missione di Mazzarri: spolverare via la fuliggine che ha coperto lo scudetto, il gioco e il morale nella breve parentesi di Rudi Garcia; assicurare il passaggio agli ottavi di Champions tra il Real e il Braga; collezionare risultati in campionato per blindare la qualificazione alla prossima Champions, ancora più ricca (di un 25% circa); restituire valore a tutti quei giocatori che in cinque mesi hanno fatto su e giù nel diagramma delle quotazioni".