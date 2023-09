CorSport - I nuovi faticano a inserirsi, come vice Kim scelta una speranza alla certezza

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle operazioni in entrata ed uscita degli azzurri sul mercato:

"Il «nuovo» Napoli è comunque quello «vecchio», i titolarissimi sono loro, è stato aggiunto - per ora Juan Jesus - per colmare un vuoto che sul mercato non ha inseguito certezze ma speranze. Garcia ha tre giocatori che sono arrivati dall’estero, altri che stanno in casa, Gaetano e Zerbin, e che sono riusciti a imporsi con autorevolezza perché davanti a sé hanno trovato interpreti «mostruosi»"