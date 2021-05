CorSport - I dubbi di Allegri al termine di Napoli-Verona: ADL chiamato ad inventarsi qualcosa adesso

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "È uno choc collettivo, che va da Napoli a Livorno, perché quando Napoli-Verona è finita e la Champions è svanita, legittimamente, umanamente, a Massimiliano Allegri saranno venuti i dubbi. Vai a capire, mentre le ombre della notte stanno inghiottendo il Napoli, cosa possa accadere adesso, perché il calcio della Champions ha un suo fascino e quello dell’Europa League ne ha un altro, infinitamente meno seduttivo: e ciò che è stato detto, fino a qualche giorno fa, ora potrebbe pure sapere di niente. Il progetto-Allegri era stato scritto, riguardava la proiezione in una dimensione onirica: ma ora, con cinquanta milioni in meno in tasca, e un monte-ingaggi da cento, De Laurentiis dovrà inventarsi una magìa per tentare di arrivare all’allenatore dei sogni".