CorSport - I dettagli dell'offerta Napoli per Lindstrom, novità sulla formula. C'è anche un talento dell'Eredivisie

Calciomercato Napoli - In caso di cessione di Hirving Lozano al Psv, il Napoli dovrà necessariamente acquistare un calciatore in quella zona di campo anche per dare a Rudi Garcia una alternativa reale al solo Matteo Politano. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, sarebbero due i calciatori che gli azzurri avrebbero messo nel mirino: Bakayoko e Lindstrom.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Lindstrom e Bakayoko:

"Anzi: se le cose non cambieranno al volo, la permanenza del messicano, titolare di un contratto in scadenza a giugno 2024 e dunque a un passo dall’acquisizione dello status di parametro zero a gennaio, sarà la logica conseguenza della questione. Il Napoli, tra l’altro, ha mostrato un concreto interesse nei confronti dell’esterno belga del Psv, Johan Bakayoko, 20 anni, e a un certo punto s’è anche lavorato a uno scambio con conguaglio: la richiesta per lui, però, si aggira intorno ai 30 milioni. È complessivamente di 25 milioni, 5 per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio, l’offerta all’Eintracht per l’esterno danese Jesper Lindstrom".