Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli:

"E allora, la selezione. Verso una scelta che andrà in scena a Castel di Sangro, un po’ come accadde un anno fa con Kim: il Napoli sta provando a stringere, ad accorciare i tempi per il nuovo difensore così da offrire a Rudi la possibilità di lavorare al suo inserimento con i tempi giusti, ma l’incasso dei 50 milioni della clausola di Minjae paradossalmente complica gli affari".