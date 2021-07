CorSport - Hysaj firmerà un quinquennale con la Lazio: giocherà sulla fascia sinistra

Calciomercato - Elseid Hysaj è ormai un giocatore della Lazio come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il primo colpo è il più scontato e preannunciato. La Lazio è pronta a regalare Hysaj a Sarri, acquisto espressamente richiesto. E’ stato accontentato, ormai è fatta. Il terzino è svincolato, si prepara a firmare. E’ previsto un contatto oggi, può essere decisivo. L’accordo è sulla parola, vanno limati alcuni dettagli. La firma, se non arriverà subito, sarà posta nei prossimi giorni. Il contratto sarà di 4 o 5 anni, è un aspetto da chiarire. Mau ha insistito per Hysaj, un fedelissimo. Lo utilizzerà a sinistra".