Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport non è ancora tramontata la possibilità di una cessione del centrocampista Diego Demme all'Hertha Berino:

"Per quel che riguarda il centrocampo, l’Hertha Berlino insiste per Demme, scadenza 2024, forte della voglia di Diego di tornare in Germania e di sposare il progetto berlinese. Forse da capitano".