CorSport - Giuntoli alla Juve: decisivo il chiarimento telefonico tra De Laurentiis e Scanavino

Calcio Napoli - Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si legge come a sbloccare l'addio di Cristiano Giuntoli al napoli sia stata una telefonata ieri tra Scanavino e De Laurentiis. E' stato un gesto importante ed anche distensivo tra le parti:

"Giuntoli ha stretto la mano ad Adl, ha chiaramente stracciato quel patto, ha pure firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro, spicciolo più o meno), ha ignorato il premio scudetto da 500mila e con quegli 890 mila euro virtualmente sul tavolo si è preso la libertà inseguita da almeno due mesi, agevolata ieri mattina dal chiarimento tra Adl e Maurizio Scanavino, l’ad di Madame inflessibile nel ribadire la linea della Juventus, insofferente a qualsiasi forma di trattativa. Però la telefonata è stato un bel gesto ed ha attivato Giuntoli a raggiungere Adl, per salutarsi"