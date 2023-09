CorSport - Gilardino orientato a confermare il 4-3-2-1 con il Napoli: Retegui è carico

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Gilardino sembra voler confermare il 4-3-2-1 contro il Napoli:

"Si continua con il marchio di fabbrica delle ultime settimane, avanti con il 4-3-2-1 con il doppio trequartista pronto a dare forma e sostanza alla voglia di gol del bomber Retegui. Il Genoa studia la soluzione giusta per mettere in difficoltà il Napoli e Alberto Gilardino pensa di dare continuità al modulo utilizzato nelle gare che hanno preceduto la sosta per la nazionale. Dunque la fantasia di Gudmundsson e Malinovskyi al servizio dell’attaccante italo-argentino, reduce dal doppio impegno con la nazionale di Luciano Spalletti".