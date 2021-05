CorSport - Gattuso rilancia Bakayoko e Lozano stasera con l'Udinese: dubbio tra i pali

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'undici anti-Udinese: "A conti fatti, rispetto alla trasferta vinta sabato, i cambi certificati saranno due; con la possibilità di un dubbio da risolvere all'ultima curva. Per la precisione: Ospina, ormai guarito alla perfezione e già in panchina con lo Spezia, contende la porta testa a testa a Meret. Conferma in blocco per la linea difensiva a quattro: Di Lorenzo a destra, Manolas e Rrahmani coppia centrale e Hysaj a sinistra. Il primo cambio già deciso e anche provato ieri, in occasione della rifinitura tattica andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, è a centrocampo: cambia la coppia mediana, e dunque al fianco del confermato Fabian questa volta ci sarà Bakayoko (autore del gol vittoria dell'andata). Il secondo cambio, invece, va registrato nel tris di trequartisti: a destra toccherà a Lozano"