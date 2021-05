CorSport - Gattuso ha cambiato il Napoli e viceversa: gli azzurri ieri hanno vinto il loro scudettino

CALCIO NAPOLI - L'editoriale di Alessandro Barbano sulle pagine del Corriere dello Sport: "A Firenze il Napoli ha vinto il suo scudettino. Non solo perché, battendo i viola per due a zero, ha messo praticamente in tasca la qualificazione in Champions. Ma perché ha scacciato i fantasmi che lo perseguitano. Da Firenze il Napoli torna con la prova di un carattere che non è solo il passaporto per restare in Europa tra i big, ma è soprattutto l’incentivo a non smobilitare il gruppo squadra, anzi a investire su di esso. De Laurentiis ne sarà forse insieme rinfrancato e confuso. Rinfrancato perché la qualificazione in Champions scongiura il deprezzamento del patrimonio e la necessità di svenderlo. Confuso perché il rush finale di questa squadra è un abbrivio della tecnica, dell’esperienza e della cooperazione, a cui non è estranea la mano di Gattuso, l’allenatore con cui pure sembra essersi concluso un sodalizio. Se questo sarà l’esito, resta il valore dell’esperienza, che si può raccontare nel modo che segue: alla fine Gattuso ha cambiato il Napoli, ma anche il Napoli ha cambiato e migliorato Gattuso".