CorSport - Garcia valuterà Zanoli in ritiro: c'è l'idea Faraoni

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che Rudi garcia valuterà Zanoli in ritiro a Dimaro prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. In caso di prestito, per gli azzurri c'è l'idea Faraoni del Verona:

"A proposito di fascia destra: Garcia vuole valutare Zanoli in ritiro, ma se alla fine la soluzione migliore per favorire la sua crescita sarà ritenuta il prestito, allora il nome per completare la coppia è Davide Faraoni del Verona, 31 anni, esperienza da vendere e il contratto in scadenza nel 2025".