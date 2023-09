CorSport - Garcia spera che Natan prenda il posto di Kim, c'è una doppia scommessa per il francese

Ultime notizie Napoli - La Serie A 2023-24 è tutto un “se”, un’incognita incantenata a un’altra. Che cosa farà il Napoli? Ne parla il Corriere dello Sport.

Quale futuro per il Napoli e per le altre candidate allo scudetto?

“La centrale delle scommesse è a Roma, a Trigoria. Mourinho ha tre giocatori che, se in forma e in salute, possono cambiare gli equilibri nella corsa alla Champions. Qualche incognita in meno per la Lazio ed è legata al suo cannoniere Immobile.

Garcia spera che Natan, dopo il periodo di rodaggio, possa prendere il posto di Kim senza troppi scompensi. Finora il brasiliano è rimasto a guardare il suo connazionale Juan Jesus al fianco di Rrahmani e là dietro non tutto è andato per il meglio. E’ una doppia scommessa per il tecnico della squadra campione d’Italia: se passando da Koulibaly a Kim non si è vista differenza, sarà lo stesso da Kim a Natan?”