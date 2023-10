CorSport - Garcia si sente accerchiato e rievoca Mourinho con l'antico rumore dei nemici

Notizie calcio. Antonio Giordano, sulle colonne del Corriere dello Sport nel suo editoriale, ha analizzato il momento del tecnico azzurro dopo lo sfogo avuto ieri da Rudi Garcia nella conferenza pre Verona-Napoli:

"Rudi Garcia deve aver avvertito quel senso d'accerchiamento, ma è nei fatti (mica nelle considerazione) di chi ha perso brutalmente con la Fiorentina, in una partita in cui c'è stata una somma di scelte discutibili. Garcia in uno slancio che quasi riconduce a Mourinho ha improvvisamente avvertito un antico rumore 'ora so chi sono i miei nemici e pure gli amici, aprendo un fronte sul diritto-dovere di critica".